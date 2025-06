Modica, nella chiesa Madre di San Giorgio la presentazione del libro “Quella carezza della sera” di Giuseppe Raffa

Attualità

L'appuntamento alle 19,30 di domenica subito dopo la celebrazione eucaristica

Volge al termine il cammino formativo annuale dei gruppi famiglie della parrocchia San Giorgio di Modica. Un percorso intenso e partecipato che ha coinvolto numerose famiglie del territorio, guidate e accompagnate dal parroco della chiesa Madre, padre Michele Fidone.

L’ultimo appuntamento si terrà domenica 8 giugno alle 19.30, subito dopo la celebrazione eucaristica serale, e sarà dedicato alla presentazione del libro “Quella carezza della sera” di Giuseppe Raffa (nella foto), pedagogista, formatore e coordinatore del Laboratorio Antibullismi dell’Asp di Ragusa.

Il volume rappresenta una preziosa guida per chi vive l’esperienza educativa oggi, tra le sfide poste dal mondo digitale e la solitudine che spesso caratterizza la vita dei giovani “nativi digitali”. Una riflessione profonda sull’essere genitori, educatori, testimoni, nel tempo della crisi dei valori, offrendo strumenti per comprendere e accompagnare i figli nel loro cammino di crescita.

«Oggi viviamo una costante crisi di valore – afferma padre Fidone – e molte famiglie si trovano disorientate di fronte ai cambiamenti rapidi della società e alle difficoltà del quotidiano. Questo incontro non vuole offrire ricette preconfezionate, ma essere una sosta di riflessione, un momento di formazione che possa offrire nuovi strumenti per affrontare le sfide educative con una marcia in più. Perché chi non si forma, si ferma».