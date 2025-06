Modica, nominata la Commissione straordinaria di liquidazione

Attualità

Il Pd auspica che l'organismo ponga al centro della propria azione i vari creditori onesti

Con decreto del presidente della Repubblica, è stata ufficialmente nominata la Commissione straordinaria di liquidazione che avrà il delicatissimo compito di gestire la massa debitoria del Comune di Modica a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario.

Una fase dolorosa, ma necessaria, che impone alla città un profondo esame di coscienza, e che deve segnare una netta discontinuità rispetto al passato recente.

“Auspico con forza – dice il vicesegretario del Pd di Modica, Francesco Stornello – che la Commissione ponga al centro della propria azione i tanti creditori onesti: imprenditori, professionisti, lavoratori e realtà del terzo settore che, in buona fede, hanno eseguito lavori e fornito beni, servizi e prestazioni al Comune, confidando che l’Amministrazione rispettasse i propri impegni. A loro, che hanno atteso per anni un pagamento, ricevendo in cambio soltanto rassicurazioni prive di fondamento e promesse sistematicamente disattese dall’amministrazione Abbate, va oggi il nostro pensiero. La credibilità delle istituzioni si misura dalla capacità di onorare i propri debiti e di proteggere chi ha creduto nello Stato e nella legalità. La liquidazione straordinaria non può trasformarsi in un ennesimo colpo inferto a chi ha già pagato e sta ancora oggi pagando un prezzo altissimo. Occorre trasparenza, rigore, ma soprattutto equità, affinché le scelte della Commissione restituiscano presto fiducia e dignità a chi ha subito le conseguenze di una gestione scellerata. Il Partito Democratico continuerà a vigilare e a sostenere, in tutte le sedi, le ragioni dei creditori onesti e della Città, nella convinzione che il risanamento finanziario debba accompagnarsi a un riscatto morale e politico“.

