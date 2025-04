Modica, nuove modalità di accesso al centro comunale di raccolta rifiuti di contrada Michelica

Attualità

L'assessore Cannizzaro illustra quali sono le indicazioni di cui tenere conto

Samuele Cannizzaro (nella foto), assessore all’Ecologia e Politiche ambientali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nuove modalità di accesso al centro comunale di raccolta rifiuti per i mezzi furgonati. Secondo le nuove disposizioni, gli utenti potranno accedere all’area di contrada Michelica con autoveicoli e mezzi furgonati (Doblò, Fiorino, Porter, Pick up e similari) intestati a persona fisica ma avranno l’obbligo di presentare il modulo in autocertificazione compilato e una copia del documento di identità, in assenza dei quali non saranno autorizzati dagli operatori Igm”.