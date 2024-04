Modica, N’Uovo – momento urbano condiviso entra nel vivo

Società

La manifestazione che anima il centro storico al via da oggi. Più di 20 appuntamenti solo nella giornata di sabato

Mentre oggi apre i battenti “N’uovo – momento urbano condiviso”, l’iniziativa che punta a rilanciare il centro storico cittadino di Modica, in fase di calendarizzazione gli eventi del fine settimana. “Gli appuntamenti odierni e di domani – spiega il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada – sono soltanto l’antipasto di una serie di eventi che, per dieci giorni, da oggi al 31 marzo, ci daranno la possibilità di immaginare il futuro, attraverso condivisone, inclusione e cambiamento”. A cominciare da quelli di sabato al locale Carpentieri di via Nazionale 1 quando dalle 10 ci sarà l’esposizione permanente di oggetti di design ispirati all’uovo a cura di Carpentieri Casa. Dalle 10 alle 12,30 alla società operaia di Mutuo soccorso N’Uovo ciok con ingresso libero con la visione del video della leggenda di Quetzalcoatl e la storia del cioccolato e la realizzazione del N’uovo Ciok a cura dell’associazione Biribillie (laboratori per famiglie su prenotazione al 333.4736917). All’ex convento del Carmine, dalle 10 alle 13, N’uovo al pomodoro…dolce, degustazioni e laboratori a cura di Giorgio Abate, artista cioccolatiere, info e prenotazioni al 339.4408403. Al piano terra di corso Umberto 26, dalle 10 alle 22, Eggs chair, installazione permanente di un’icona del design a cura di Fidelio Studio Ragusa. Dalle 10 alle 22, a palazzo De Leva, l’iniziativa “Appartenenza”, placenta, nutrimento e inizio del nostro viaggio terreno, generiamo e creiamo le nostre passioni. Con esse si manifesta la nostra natura divina, a cura di Grazia Maria Cutrera.

Dalle 10 alle 22, sempre a palazzo De Leva, architetta un uovo…di cioccolato. Progetto curato da Reddavid di Agora Ragusa, realizzazione a cura dei pasticceri modicani, progetti a cura degli architetti Vittorio Battaglia, Antonino Cannata, Vincenzo Castellana, Cottone Indelicato, Giuseppe Fisichella, Antonio Iraci, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Sandro La Perna, Giuseppe Merendino, Daniele Migliorisi, Mario Castello, Marco Navarra, Francesco Nicita, Nisveta Kurtagic, Salvatore Pellitteri, Salvo Puleo, Fiorenza Roccella, Ennio Torrieri, Carmelo Tumino, Gaetano Manganello. Alle 12, al Mondadori bookstore conversazione con Luca Perego e aperitivo salato al Caffè Adamo. Si parlerà del libro “LuCake, il mio libro salato” e saranno assaggiate le sue ricette. Al monumento, in corso Umberto, dalle 14 alle 20, mostra ‘500 d’epoca in contrapposizione alle ‘500 elettriche, a cura del Club 500. A palazzo De Leva, alle 16, Genitori e figli: una scelta consapevole, a cura di Diego Giaimi, scrittore, counselor in psicogenealogia e costellazioni familiari. Alle 16,30 alla bottega Don Puglisi, costruiamo un mondo N’uovo, installazione permanente di un uovo di cioccolato a cura di Casa don Puglisi. Dalle 16,30 alle 17,30 laboratorio per bambini sempre a cura di Casa don Puglisi. Alle 17, alla società operaia mutuo soccorso, i piaceri della tavola in Sicilia, racconti di cucina, ricette e storie di vita, per scoprire l’origine storica di alcune ricette. Autore Giuseppe Giorgio Giurdanella, relatori Giuseppe Macauda, Giorgio Solarino e Giovanni Portelli con letture, intermezzi musicali e degustazioni. Alle 17 all’ex convento del Carmine “10 modi di cucinare nuovo”, laboratorio di cucina a cura dell’istituto Alberghiero.