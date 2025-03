Modica, oggi i funerali di Peppe Giurdanella

Attualità

E' il 35enne deceduto tragicamente in un incidente stradale lo scorso 2 marzo a Bussello

Una persona solare, ottimista. E sempre positiva. Con queste parole gli amici hanno descritto Peppe Giurdanella, il trentacinquenne modicano rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 2 marzo in contrada Bussello a Ragusa. Questa mattina, nel giorno dei funerali, molta la commozione all’interno del Duomo di San Giorgio. Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Peppe Giurdanella devastata dal dolore per la prematura scomparsa del giovane che ha lasciato la moglie e due figlie piccole. Ad accogliere il feretro all’uscita dal Duomo anche una delegazione del Modica Calcio e dei tifosi del gruppo organizzato del quale Peppe Giurdanella faceva parte. Entrambi lo avevano omaggiato in occasione della partita di domenica scorsa tra i rossoblù e il Milazzo. Il giorno dell’incidente stradale Giurdanella si stava recando a Palazzolo proprio per seguire il Modica in trasferta.

