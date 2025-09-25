Modica ottiene dalla Regione 439mila euro, è un Comune con ampia superficie territoriale

Attualità

Prime ricadute dall'emendamento in Finanziaria fortemente voluto dall'on. Ignazio Abbate

L’assessorato regionale alle Autonomie Locali ha ripartito la somma di 2,5 milioni di euro destinata a supportare i Comuni siciliani con ampie superfici territoriali, secondo il comma 17 dell’art. 6 della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025, frutto di un emendamento voluto fortemente dall’onorevole della Dc Ignazio Abbate (nella foto) e dall’onorevole di Forza Italia Marco Intravaia in sede di approvazione dell’ultima manovra finanziaria.

L’emendamento rappresenta un passo cruciale per garantire una gestione efficiente e per sostenere lo sviluppo delle realtà locali che ne beneficeranno. Sono sei in tutta la regione i Comuni che possiedono i parametri richiesti. Due in provincia di Catania, Caltagirone (413.162 euro) e Ramacca (244.546), uno in provincia di Palermo, Monreale (521.849), uno in provincia di Trapani, Mazara (411.385) del Vallo, uno in provincia di Siracusa, Noto (470.368), e uno in provincia di Ragusa, Modica (439.012). I requisiti richiesti ai comuni erano quelli di una superficie superiore a 250 km², almeno una frazione e che non fossero capoluoghi di città metropolitana o di libero consorzio comunale. Il riparto del contributo è stato effettuato in base a due criteri principali: il 40% in base al numero di abitanti e il 60% in base all’estensione del territorio.