Modica, passaggio della campana al Lions club

Società

Il presidente entrante Giovanni Liberatore rileva l'uscente Laura Pisana

Si è tenuto il tradizionale “passaggio della campana” del Lions Club di Modica tra il presidente uscente Laura Pisana ed il presidente entrante Giovanni Liberatore (nella foto) alla presenza di numerosi soci Lions. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti dei riconoscimenti ai soci del club che si sono particolarmente impegnati in attività di servizio. Ai soci Ugo La China e Silvio Iozzia il Lions Club Modica ha conferito il “Melvin Jones Fellow”, la massima onorificenza della Lcif (Lions Club International Foundation) per aver dedicato un particolare impegno al perseguimento delle finalità dei valori del lionismo dandone testimonianza con il loro operato. Il premio annuale “Lion of the Year” è stato conferito a Salvatore Tiralongo ed il premio “100% attendance” a Giuseppe Mazza e Salvatore Baglieri.