Modica, pedone investito da uno scooter mentre era in corso una sfilata di abiti da sposa: tre feriti

Cronaca

L'episodio è accaduto domenica sera in prossimità del polo commerciale

Un pedone che stava attraversando la strada in via della Costituzione, lungo il polo commerciale, nei pressi della rotatoria per la Modica Mare è stato investito da uno scooter con in sella 2 giovani. L’impatto si è verificato intorno alle ore 22 di domenica nel tratto tra la galleria Solaria e l’atelier La Sposa Mugnieco, nel cui piazzale era in corso una sfilata di abiti da sposa. Sono intervenute 2 ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Tre i feriti, di cui 2 in modo lieve. L’uomo investito e il ragazzo alla guida dello scooter sono stati trasportati al vicino pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sono intervenuti anche i carabinieri. La dinamica dell’incidente è al vaglio.

