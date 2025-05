Modica, perde il controllo della moto: grave un centauro di 29 anni

Cronaca

L'episodio è accaduto ieri sera nei pressi del viadotto Nino Avola. Il giovane trasferito al Cannizzaro di Catania

Un motociclista di 29 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo verificatosi lunedì sera nei pressi del viadotto Nino Avola che porta a Modica Alta, all’altezza del distributore di carburanti Blanco. Il 29enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito prima contro il guardrail e poi in un terreno adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente una pattuglia della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale del 118. Il centauro è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove, a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto dal giovane, ne è stato deciso il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

