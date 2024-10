Modica, perde il controllo della Panda che per poco non si ribalta

Attualità

L'episodio è accaduto in via Giovanni Muriana

Ha perso il controllo della propria Fiat Panda e per poco non si è ribaltata. Protagonista stamattina una donna che, probabilmente per una distrazione, mentre percorreva via Giovanni Muriana, in discesa, ha perso il controllo salendo su un rialzamento della strada di oltre un metro. Sul posto è intervenuta la polizia locale per rimettere sulla carreggiata il veicolo. Per la conducente solo un pò di paura.

