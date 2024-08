Modica piange la morte dell’imbianchino Orazio Iozzia

Cronaca

Era molto conosciuto in città. E' deceduto a causa dell'incidente stradale sulla Pozzallo-Santa Maria del Focallo

E’ Graziano Iozzia, all’anagrafe Orazio, l’uomo di 51 anni, modicano, deceduto nel tragico incidente di oggi sulla Pozzallo-Santa Maria del Focallo, nei pressi del primo scivolo. L’uomo era molto conosciuto a Modica per la sua professione di imbianchino. Lascia la moglie e due figli. Iozzia era alla guida di una Ford Kia e viaggiava in direzione Marza, quando si è scontrato, per cause da stabilire da parte della polizia locale, con un camper che viaggiava verso Pozzallo. Lo scontro è stato violento. Nonostante l’arrivo del 118, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

