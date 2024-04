Attualità

E' morto a soli 54 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio. Era appassionato del mondo delle arti

La città di Modica piange la scomparsa di Gianni Sarta. Cinquantaquattro anni, era molto apprezzato in città per il suo carattere estroverso e per il suo amore per le arti. Negli ultimi tempi, tra l’altro, aveva fatto parte del Modica gospel choir dando prova, ancora una volta, della propria versatilità. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per una scomparsa troppo repentina. Messaggi rivolti anche al piccolo Emanuele che era legatissimo al padre. I funerali giovedì alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria di Betlem.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA