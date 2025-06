Modica piange la scomparsa di Tonino Macauda

Cronaca

Sabato mattina i funerali della vittima dell'incidente sul lavoro accaduto lo scorso 6 maggio in contrada San Filippo

Modica piange la scomparsa di Antonino Macauda (foto), da tutti conosciuto come Tonino. Aveva 58 anni. E’ venuto a mancare a causa di un incidente verificatosi lo scorso 6 maggio in contrada San Filippo. I funerali sabato alle 10 nella basilica santuario Madonna delle Grazie. L’episodio accaduto dopo le 7 del mattino racconta una pesante pedana in legno che gli sarebbe caduta in testa. Tutto ciò gli ha causato un violento trauma cranico. A condurre le indagini la polizia di Stato del commissariato modicano. Il decesso, dopo avere lottato per una ventina di giorni tra la vita e la morte, lo scorso 25 maggio. Soltanto ora la salma è stata restituita ai familiari, dopo gli adempimenti della magistratura, che hanno potuto fissare così le esequie funebri.

