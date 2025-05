Modica, pioggia di medaglie per l’Eragon a livello nazionale ed europeo

Sport

I complimenti del comitato provinciale Csen alla società di ju jitsu del maestro Pediglieri

Il comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi si complimenta con l’associazione sportiva Eragon di Modica per la pioggia di medaglie con titoli italiani ed europei fatta registrare nelle recenti competizioni di ju jitsu. In particolare, nel campionato italiano dalla federazione Fijlkam e tenutosi a Napoli, il sodalizio della città della Contea ha conquistato 2 argenti e un bronzo nella specialità Ne Waza, ovvero lotta a terra. Conquistano il podio Carmelo Parisi, 2° posto nella categoria Under 21, 85 kg, Carmelo Pisana 2° posto nella categoria Adult 69 kg e Alessandro Iurato, 3° posto nella categoria Under 21, 77 kg. Anche se non ha ottenuto medaglia, da rilevare l’ottimo 5° posto per Francesco Vicari nella categoria Under 21, 69 kg. Grazie a questi piazzamenti l’associazione Eragon si è aggiudicata il terzo gradino del podio a livello societario nella specialità Ne Waza nelle categorie di età superiore ai 18 anni (Under 21 e Adult).