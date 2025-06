Modica-Pozzallo, revocato lo sciopero del personale Hsh impiegato nel servizio di portierato di Pac 2000A

Attualità

Il segretario generale aggiunto Fisascat Scannavino: "Approccio dialogico e disponibilità al confronto in una fase delicata della vertenza"

La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa comunica che lo sciopero, originariamente proclamato per la giornata di martedì 10 giugno e riguardante il personale impiegato nel servizio di portierato presso il sito logistico Pac 2000A, ubicato nella zona industriale Asi di Modica-Pozzallo, è stato ufficialmente revocato.

L’esito del confronto intercorso con la società Hsh Security Service Srl è stato finalmente costruttivo e approfondito e ha condotto al raggiungimento di un’intesa soddisfacente per le parti, consentendo di affrontare e superare le criticità precedentemente segnalate attraverso le interlocuzioni sindacali.

Solo con l’instaurazione di un dialogo franco, aperto e responsabile è stato adesso possibile gettare solide basi per un clima relazionale improntato alla collaborazione e alla correttezza, nell’ottica della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della piena efficienza e qualità del servizio reso.

“La nostra organizzazione sindacale – spiegano dalla Fisascat – esprime sincero apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità manifestate dalla direzione aziendale, elementi che hanno consentito il positivo esito della vertenza”.