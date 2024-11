Cronaca

Modica, prescrizioni non rispettate: sospesa la licenza di Ps per due settimane a un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande con annessi trattenimenti danzanti

I controlli effettuati in occasione della serata di Halloween hanno consentito di appurare che alcune indicazioni evidenziate più volte non sono state tenute in considerazione

Di Redazione | 16 Novembre 2024