Modica, presentata la tappa Gold del campionato italiano di beach volley

Sport

Tutte le novità del più grande evento sportivo da Roma in giù nell'estate 2025

Il più grande evento sportivo da Roma in giù nell’estate 2025. E’ quello che Marina di Modica si prepara ad ospitare nel cuore della stagione calda, 1-2-3 agosto, quando per la prima volta la Sicilia ospiterà una tappa Gold del campionato italiano di beach volley. Ieri mattina la presentazione a Palazzo di Cultura alla presenza delle istituzioni e coordinata dal giornalista Nunzio Currenti. Le tappe Gold sono in totale solamente 4 e rappresentano quegli appuntamenti in cui partecipano i giocatori e le giocatrici più importanti del circuito e dove il montepremi è decisamente più alto e ambito del resto del campionato. Da quando la scelta è caduta sull’arenile modicano poco prima dello scorso Natale, la macchina organizzativa si è messa in moto ed oggi sono stati finalmente svelati i particolari.

Voluta fortemente dalla Regione Siciliana e dal Comune di Modica, la tappa modicana è stata affidata al promoter Fabio Nicosia, una garanzia di sport e spettacolo ad alti livelli. Come conferma lo scorso anno quando Marina di Modica ha ospitato una delle tappe degli assoluti del campionato nazionale con ottimi riscontri in termini di pubblico e di organizzazione. Forti di questo successo, grazie all’impegno dell’on.Ignazio Abbate, la Regione ha deciso di scommettere ancora più in maniera decisa sull’evento “colorato” quest’anno del metallo più prezioso.

“Già l’anno scorso – dichiara l’on.Abbate (nella foto sopra con Nicosia) – al termine della premiazione ci siamo confrontati con Fabio Nicosia e, guardandoci negli occhi, abbiamo capito che potevamo osare ancora di più. Che il nostro territorio meritava uno spettacolo di assoluta elité. E allora l’unico modo era ambire ad entrare nella ristrettissima cerchia del Gold. Quello che sembrava un azzardo, a tratti anche una follia, è diventato realtà settimana dopo settimana grazie all’ottimo lavoro di mediazione svolto da Fabio in Federazione e alla presenza autorevole della Regione Siciliana. La nostra candidatura è stata così forte che la Fipav ha deciso di cambiare addirittura il format del campionato nazionale portando da tre a quattro le tappe Gold pur di inserire Marina di Modica. Questo ci riempie di orgoglio ma ci carica anche di tante responsabilità. Sono però sicuro che ancora una volta la macchina organizzatrice riuscirà a non deludere le aspettative offrendo un prodotto di primissimo piano all’esigente platea pallavolistica siciliana. Indubbiamente le ricadute economiche sul territorio saranno consistenti visto che ci si aspetta l’arrivo di migliaia di spettatori da tutta la Regione per assistere alla tre giorni. E da quello che mi risulta tantissime strutture ricettive sono già sold out per il primo weekend di agosto”.

“Se la scorsa estate è stato bello, in questa del 2025 sarà bellissimo! – a parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri – Perché il beach Volley nazionale a Marina di Modica non solo ritorna ma diventa ‘Gold’. Alziamo l’asticella e siamo una delle quattro tappe d’oro della 32esima edizione del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. La sinergia istituzionale regala alla nostra Città questo momento straordinario di sport e spettacolo grazie all’eccellente lavoro di Fabio Nicosia e della sua associazione che hanno voluto Marina di Modica tappa d’oro del circuito. Saranno tre giorni di spettacolo agonistico, impatto emotivo, coinvolgimento, spalti gremiti, entusiasmo e di bella partecipazione sulla spiaggia dove sventola la Bandiera Blu”.

L’evento attirerà i migliori atleti e migliaia di appassionati, animando l’estate sportiva siciliana. Oltre alla competizione, ci saranno attività collaterali che arricchiranno l’offerta turistica e culturale. Questa iniziativa, sostenuta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, punta a rafforzare l’identità sportiva del territorio, generare benefici economici e mostrare le bellezze e l’efficienza organizzativa della costa ragusana, come sottolineato dalla presidente della Provincia Maria Rita Schembari.

“Ringrazio la Regione- commenta il promoter Fabio Nicosia – per il supporto che ci ha dato ed il Comune di Modica per la collaborazione nell’organizzazione pratica della tre giorni. La visibilità dell’evento sarà di primissimo piano: Rai Play, Rai News e Rai Sport seguiranno la tappa insieme a Radio Kiss Kiss che sta predisponendo alcuni spot che andranno in onda per tutto il mese di luglio oltre ad alcuni collegamenti in diretta durante la tre giorni. Tutte le partite che si giocheranno nei quattro campi andranno in onda sul canale youtube della Fipav grazie alla preziosissima collaborazione di Ermeslink. E naturalmente mi preme ringraziare i partner commerciali senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono grandi nomi dell’imprenditoria siciliana come Avimecc, Coop, Moak e Baps che ci danno prestigio sposando il loro nome con il nostro evento. Quella di Marina di Modica sarà i l’unica tappa che disputerà partite in notturna grazie alle imprese locali che ci stanno supportando nell’impianto di illuminazione. Ritengo che il successo di qualsiasi tipo di evento dipende soprattutto dalla collaborazione, dallo spirito di squadra. Noi abbiamo una squadra fortissima sotto tutti i punti di vista per cui sono sicuro che sarà anche quest’anno un evento da ricordare in futuro”.

Fabio Galli, coordinatore dell’attività nazionale di Beach Volley: “Rispetto all’anno scorso abbiamo tutti alzato l’asticella nella tappa di Marina di Modica. Ci saranno i più forti a darsi battaglia e già si preannuncia il tutto esaurito. L’obiettivo che Fipav si pone in questo evento è ben figurare in tutti gli aspetti, dal punto di vista strutturale, logistico- organizzativo dove sono stati fatti degli investimenti maggiori rispetto allo scorso anno. Ringrazio tutti gli attori che si sono spesi e continueranno a farlo per la riuscita della tappa, sono certo che sarà una grande manifestazione che vorremmo diventasse un punto fermo per il beach volley italiano”. All’evento sono intervenuti il presidente del Comitato Territoriale Monti Iblei, Gianni Giurdanella che ha ricordato l’importanza di fare sistema in una terra storicamente ricca di passione per la pallavolo. Il consigliere regionale Egidio Emmi ha portato il saluto di FIPAV Sicilia a nome del Presidente Locandro e ha ricordato come il beach volley costituisca in Sicilia uno degli sport più amati. Infine Pippo Leone referente logistico del circuito del campionato italiano che ha sottolineato la bellezza della tappa dello scorso anno ed il ruolo della spiaggia di Marina di Modica ricordando le capacità di Fabio Nicosia, uomo importante degli sport sulla sabbia. E a proposito di sabbia, il presidente della LND, Sandro Morgana, invitato personalmente da Fabio Nicosia ha aperto una partentesi sul beach soccer e su Sabbie di Sicilia, il circuito che vedrà sempre in prima linea I Soci ed evidenzierà ancora una volta la volontà di trasmettere la passione per il Beach Soccer in tutta la Sicilia.

E a proposito di collaborazioni. Sicuramente di grande prestigio quella con lo chef Accursio Craparo che ha voluto preparare un piatto dedicato alla tappa e offerto agli invitati alla conferenza stampa. Non è comune trovare uno dei nomi più importanti della cucina italiana ed internazionale associato ad un evento sportivo. Accursio ha voluto scommetterci perché crede fortemente nel valore e nel prestigio della manifestazione che diventa grazie al suo nome ancora più “gold”.