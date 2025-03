Modica, presentate le azioni del piano di zona del distretto socio-sanitario 45

Attualità

Coinvolti anche i Comuni di Ispica, Scicli e Pozzallo

Concetta Spadaro, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Modica, comunica: “Incontro operativo ieri mattina presso il Consultorio familiare sito in Via Risorgimento a Modica, con assessori e dirigenti dei Servizi Sociali dei quattro comuni del Distretto Sociosanitario 45: Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo. Sono state presentate le azioni del Piano di Zona affidate a cooperative sociali e che rientrano negli interventi di sostegno alla genitorialità e tutela dei minori e delle famiglie. Quattro le azioni che si avvalgono dei finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali:

1-Equipe Psico Socio Pedagogica: L’equipe attualmente opera nelle scuole di Ispica, Scicli e Pozzallo e dal mese di aprile sarà presente anche nel comune di Modica. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, sarà fruibile nel periodo scolastico ed è affidato alla cooperativa sociale Solidalia

2-Sportello Antiviolenza: Lo sportello antiviolenza –dedicato, pubblico e gratuito– è un servizio di contatto e primo accesso per chiunque necessiti di aiuto e consulenza o di interventi di protezione immediata perché vittima di violenza. Svolge azioni di tutela legale, affiancamento e consulenza psicologica e sociale e offre aiuti pratici ed immediati per sottrarre le donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo. Lo ‘sportello’ è stato affidato all’associazione Ipso Facto

3-Mediazione familiare e Spazio Neutro: La mediazione familiare è intesa come sostegno alla genitorialità attraverso il recupero dei conflitti nella coppia, in uno con Spazio Neutro che interviene nella salvaguardia del rapporto dei genitori con i figli minori. Si lavora all’interazione fra i due progetti in termini di obiettivi, attività rivolte ai destinatari e azioni di sistema. Un servizio integrato che si vuole realizzare nei comuni di Modica, Scicli e Ispica del Distretto Sociosanitario 45, affidato alla cooperativa Dafne

4-Centro Affidi: Infine il Centro Affidi, un servizio che prevede le attività propedeutiche all’affido familiare e alla sensibilizzazione del territorio intercomunale sulla cultura dell’affido. Riguarda la disciplina dell’adozione e dell’affido familiare. La legge prevede che il minore, temporaneamente privo di ambiente idoneo sia inserito in una famiglia affidataria e, ove non sia possibile, in una comunità di tipo familiare; affidataria è la cooperativa Esperia 2000