Modica, presentato il fumetto che celebra la figura di Nino Baglieri

Attualità

E' stato realizzato dagli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Falcone"

Palazzo Grimaldi ha ospitato la presentazione del fumetto dedicato alla figura di Nino Baglieri, realizzato dagli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Falcone” del Comprensivo “Raffaele Poidomani”.

L’opera è nata all’interno di un percorso di Educazione civica sul valore costituzionale del lavoro e sulla sua sicurezza, guidato dalle insegnanti Tina Giannì (Religione) e Cettina Giudice (Arte e Immagine). Gli studenti hanno raccontato attraverso il linguaggio del fumetto la vicenda umana e spirituale di Nino Baglieri, figura esemplare di fede e resilienza, testimone di speranza e dedizione.

Durante la manifestazione, i presenti hanno rivolto un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Veronica Veneziano per aver sostenuto il progetto, nonché all’Opera Pia Grimaldi e all’associazione “Amici di Nino Baglieri” per il loro supporto come sostenitori dell’iniziativa.

“Modica è Nino Baglieri! Modica alta è casa sua e in tutti gli angoli della nostra città c’è lui – ha scritto il sindaco sui social – Ogni gesto, ogni momento, ogni iniziativa che lo ricorda è importante. La sua vita, il suo esempio, i suoi scritti con la bocca, i suoi sguardi, il suo messaggio sono indelebili. La presentazione del fumetto che lo racconta alla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, realizzato dalle classi seconde della Falcone dell’istituto comprensivo Raffaele Poidomani, è stato un momento di grande empatia sul suo esempio di Fede e di valori”.