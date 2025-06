Modica, primo nido di tartarughe marine sulla spiaggia di Marina

Attualità

L'assessore Cannizzaro: "E' la migliore testimonianza dell'ottimo stato in cui versano le nostre coste"

Samuele Cannizzaro, assessore comunale all’Ecologia, parla del primo nido di tartarughe per questa estate nella spiaggia Bandiera blu di Modica: “E’ la prima testimonianza di questa estate 2025 del nostro impegno per l’ambiente. Si tratta della prima nidificazione di testuggine marina Caretta Caretta sul nostro litorale. La nostra Protezione Civile ed il Wwf hanno messo in sicurezza il nido, posizionandolo tra gli chalet Scirocco e Tortuga, in modo che non ci siano rischi una volta avvenuta la schiusa delle uova.