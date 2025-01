Modica, programmata l’assemblea territoriale di Confcooperative

Economia

Sarà Villa Polara, a Modica, a ospitare, lunedì 3 febbraio a partire dalle 15,30, l’assemblea della sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia sul tema “Coltivare valori, costruire futuro: la cooperazione per le comunità di domani”. L’apertura dei lavori, dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, sarà a cura del presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto), mentre a introdurre al tema dell’assemblea ci penserà Maurilio Assenza. Alle 16,30 focus sugli strumenti e i servizi di Confcooperative mentre alle 17 ci sarà il momento dedicato agli interventi dei rappresentanti delle varie cooperative presenti sul territorio. Le conclusioni saranno affidate al presidente Campisi.