Modica, Pvt sempre più inarrestabile

Pallavolo femminile

Ottavo successo in nove gare. E le atlete di coach D'Amico salgono sempre più su

Non vendiamo sogni ma solide realtà. Prendendo in prestito lo slogan di una famosa pubblicità di qualche anno fa, possiamo dire che la Pvt non è più un miracolo (sportivo si intende) ma una stupenda realtà che settimana dopo settimana ha dimostrato di non soffrire problemi di altitudine lassù in cima alla classifica di B1. Ultima in ordine di tempo a uscire sconfitta dallo scontro con le biancorossoblù è stata Casal de’ Pazzi, in un match che sapeva tanto di dentro o fuori per la lotta playoff. Le giovanissime promesse della pallavolo italiana sono state in partita solo un set, per il resto è stato un vero e proprio monologo modicano.

Come era stato con Oplonti, Fasano e Bisceglie. E come è stato nelle ultime sei uscite della squadra di Luca D’Amico, otto vittorie nelle ultime nove. Se il campionato fosse cominciato a gennaio la Pvt sarebbe prima con 6 lunghezze di vantaggio su Fasano, sette su Bisceglie (che ha una partita in più), otto su Marsala, tredici su Casa de Pazzi, quindici addirittura su Pomezia prossimo avversario. Basterebbero questi numeri per disegnare quanto di straordinario stanno facendo le ragazze modicane, qualcosa di incredibile, forse irripetibile. Oppure basta guardarle in campo, giocare e divertirsi dando sempre la sensazione di avere la situazione sotto controllo. Così è stato in avvio di partita quando le giovanissime allenate da coach Russo avevano approcciato meglio portandosi avanti 8-4. Come un diesel che si riscalda e non si ferma più, questa Pvt ha cominciato a macinare dopo il time out chiesto da coach D’Amico e sotto i colpi di una immensa Barbaro (21 punti ed Mvp) ha ribaltato in breve l’inerzia del set. Sul 16-12 coach Russo chiede tempo per riordinare le idee ma la forbice si allarga sempre di più. La Pvt riesce a portarsi sul 24-17. Va in battuta Baleva per le ospiti e riesce a ridurre il distacco fino al 24-21 quando un pallonetto della solita Barbaro regala il venticinquesimo punto alle padroni di casa. Senza storia il secondo set. Sul 7-2 primo time out per le ospiti che serve però a poco visto che si arriva al secondo con il punteggio di 14-4. Sugli scudi una ispiratissima Palazzi che chiuderà con 11 punti finali. Il set si chiude con un monster block di Meniconi sull’ottima Sofia Moss, giocatrice della quale sentiremo parlare in futuro. Il terzo set è quello più combattuto che vede le ospiti quasi sempre avanti fino al 18-21. E’ in questo frangente che Brioli e compagne danno l’impressione di poterla riprendere mostrando una calma olimpica. Un attacco fuori di Fusco regala il punto del sorpasso a Modica, 23-22. Un muro di Feriozzi regala il nuovo pareggio ma un attacco fuori di Baleva consegna la palla match che Palazzi sfrutta al meglio murando un attacco di Fusco.

Pvt Modica – Volley Ro’ Casal de’ Pazzi 3-0 (25/21, 25/12,25/23)

MODICA: Meniconi 10, Gasparroni 6, Palazzi 11, Carnazzo 6, Brioli 1, Barbaro 21, Ferrari , Sansò , Lucescul NE, Gitti NE, Lo IaconoNE, Ferrantello LIB. All. D’Amico

VOLLEY RO’ : Viti 1, Baleva 5, Hernandez 7, Talarico 8, Mori, Fusco 9, Moss 10, Feriozzi 5, Ippopotami ,Ruggieri , Mastrangelo NE, Bonafede LIB. All: Alminni