Modica, quattro consiglieri dell’ex maggioranza criticano il sindaco dopo che un genitore dell’istituto comprensivo Carlo Amore ha ripulito gli spazi esterni della scuola

Attualità

"Tessere le lodi del singolo non deve offuscare la grave mancanza del pubblico"

“Oggi non possiamo che unirci alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Carlo Amore e plaudire all’iniziativa di un papà il cui figlio frequenta il plesso elementare Gianforma per aver ripulito di propria iniziativa gli spazi esterni della scuola, diventati un groviglio di sterpaglie potenzialmente pericolose per l’incolumità dei bambini che la frequentano. Al contempo non possiamo non parlare di sconfitta morale da parte di chi dovrebbe pensare a svolgere queste mansioni”.