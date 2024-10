Modica, raccolti mille chili di rifiuti in contrada Serrapero

Attualità

Riuscito il Clean up promosso dall'amministrazione comunale con l'ausilio di alcuni volontari

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, interviene dopo il CleanUp di sabato scorso: “Un giorno importante quello che abbiamo vissuto e condiviso con Legambiente a conferma del nostro impegno per l’ambiente e del lavoro che, dal nostro insediamento come Amministrazione comunale, portiamo avanti. Un lavoro di condivisione e di sensibilizzazione con iniziative utili e concrete a favore dell’ambiente in cui viviamo. In questo senso va letta l’iniziativa del 5 ottobre”.