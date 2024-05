Modica, ragazzino precipita da un palo su cui era salito: subisce fratture varie

Cronaca

L'episodio in piazza Italia, all'interno del parco giochi

Una partitella di calcio tra coetanei, un tiro forte e il pallone finisce nella parte alta del faro posto sul palo che illumina il parco giochi. Uno dei ragazzini decide di andarlo a recuperare e si arrampica sull’impianto elettrico. Dopo avere raggiunto il vertice e recuperato la palla, il minore comincia a scendere fino a quando si convince di essere vicino al parquet e che, quindi, può lanciarsi con un salto giù. Non si rende conto, però, che l’altezza è ancora notevole, così finisce violentemente al suolo. Le sue grida fanno subito preoccupare i compagni di gioco, uno dei quali telefona al 118. Sul posto arriva un’ambulanza che lo carica e lo porta al pronto soccorso. Diagnosi: frattura del perone e della tibia. Ne avrà per circa 40 giorni. E’ accaduto nella tarda serata di sabato a Modica Alta, in piazza Italia, all’interno del parco giochi. Oltre al danno, la beffa. Il ragazzino, un 14enne, la mattina successiva doveva ricevere la cresima. Tutto rimandato.

