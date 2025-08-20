Modica, ragazzo si arrampica su una delle statue del duomo di San Pietro: gesto condannato da tutti

Attualità

I familiari avrebbero assistito con compiacimento all'"impresa"

Un episodio che ha destato sconcerto si è verificato ieri davanti al Duomo di San Pietro. Un ragazzino, probabilmente spinto dall’entusiasmo del momento, si è arrampicato su una delle statue poste nella monumentale scalinata della chiesa, patrimonio Unesco e simbolo della città. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, la scena si sarebbe svolta sotto lo sguardo divertito di un gruppo di turisti, tra cui gli stessi genitori del minore.