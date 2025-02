Modica-Ragusa, auto danneggiate sul ponte Costanzo a causa di un pezzo di ferro

Attualità

Numerosi gli episodi segnalati. Danneggiati gli pneumatici delle vetture in transito

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sul Ponte Costanzo, snodo fondamentale tra Ragusa e Modica. Un pezzo di ferro staccatosi dalla carreggiata ha provocato la foratura di numerosi pneumatici, causando rallentamenti e disagi alla circolazione.

Auto ferme ai lati della strada

Diverse vetture si sono arrestate lungo la carreggiata a causa delle gomme danneggiate. Il responsabile del disagio è stato individuato in un frammento metallico, probabilmente un elemento strutturale del ponte, che si trovava sull’asfalto. I carabinieri sono intervenuti per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti, cercando di limitare i disagi. Gli automobilisti coinvolti hanno manifestato preoccupazione e irritazione per i danni subiti alle loro auto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA