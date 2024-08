Modica, rapina a mano armata a un tabacchi in mezzo alla gente

Cronaca

Ad agire due uomini, uno a volto coperto. Indaga la polizia

Rapina a mano armata al tabacchi Adamo, l’esercizio che sorge accanto alla latteria a Modica. È accaduto lunedì intorno alle 22, dinanzi a tantissima gente, essendo il 12 agosto. Ad agire due uomini armati, uno a volto coperto. Le foto della videosorveglianza diffuse online mettono in rilievo la sfrontatezza dei malviventi. I quali sono fuggiti in auto tra l’incredulità generale. Il bottino è in corso di quantificazione. Indaga la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA