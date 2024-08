Modica, rapinata un’altra rivendita di tabacchi. Confcommercio: “Siamo preoccupati”

Attualità

Moncada: "Un altro episodio nel giro di poco più di una settimana. Così non va"

“Rimaniamo costernati nell’apprendere la notizia della nuova rapina a un tabacchino nella città di Modica. E’ evidente che c’è una emergenza che non può più sottacersi. Dopo il clamoroso episodio del 12 agosto, ora anche quello di ieri pomeriggio. C’è qualcosa che non va e bisogna intervenire prima che si ripetano altri episodi del genere”.

Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada (nella foto), preoccupato per quanto accaduto in corso Principessa Maria del Belgio dove un malvivente armato di passamontagna ha fatto irruzione nell’esercizio per effettuare una rapina nel primo pomeriggio di mercoledì. “La nostra solidarietà va, intanto – continua Moncada – a chi ha subito questo episodio. Essere rapinati è un trauma sia come persona sia come azienda. E’ fondamentale, alla luce degli episodi che continuano a ripetersi, che possa esserci maggiore attenzione sul fenomeno. Chiediamo con forza che gli organi preposti ci forniscano le giuste garanzie”. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, si è già intanto mosso per fare in modo che possa esserci un confronto con le massime autorità di pubblica sicurezza dell’area iblea così da affrontare la questione negli ambiti di confronto più opportuni.

