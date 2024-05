Modica, realizza un piano aggiuntivo in un immobile in centro storico senza autorizzazioni: denunciata

Cronaca

Il Nope della polizia locale ha valutato le irregolarità con il supporto del settore Urbanistica

La polizia locale di Modica ha deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa la proprietaria di un immobile del centro storico, per avere realizzato opere edili, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza permesso di costruire. In buona sostanza aveva eseguito le opere senza darne preavviso allo Sportello unico del Comune, senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio del Genio civile e senza la direzione di un tecnico abilitato. Nei fatti, era stato realizzato un piano aggiuntivo nell’immobile che la 31enne aveva acquistato da terzi. Il Nucleo operativo di polizia edilizia, supportato dai tecnici del settore Urbanistica, ha valutato le irregolarità che, come si diceva, oltre alla mancanza di autorizzazioni, erano state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.A. 1346 del 2016 del Piano Paesistico della Provincia regionale di Ragusa, senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

