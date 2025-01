Modica, riapre al transito la strada che conduce alla basilica santuario Madonna delle Grazie

Attualità

La soddisfazione del parroco, don Giovanni Lauretta, dopo mesi di attesa: "Blocchi tolti, finalmente siamo liberi"

“Blocchi tolti, finalmente siamo liberi”. Da questo post sulla pagina Facebook ufficiale della parrocchia Madonna delle Grazie traspare la gioia del parroco don Giovanni Lauretta per la strada riaperta al transito dopo mesi di attesa. Finalmente, nel tardo pomeriggio di martedì, sono stati rimossi i blocchi di cemento che impedivano l’accesso alla strada che conduce alla basilica santuario Madonna delle Grazie. Lo stesso sacerdote aveva pubblicato qualche giorno prima un post carico di risentimento per la situazione che si era venuta a creare, a tutto svantaggio dei soggetti più deboli, quali anziani e diversamente abili, di fatto impossibilitati a raggiungere la chiesa ed a frequentare la parrocchia.

La chiusura della strada non incideva solo sull’aspetto religioso e sociale, ma poneva serie domande sulla sicurezza urbana. La piazzetta, infatti, rappresenta un punto cruciale per la viabilità d’emergenza, consentendo un collegamento diretto tra piazza Corrado Rizzone e il piazzale del viale Medaglie d’Oro spazio importante di protezione civile. Questa connessione è una via di fuga fondamentale per il centro storico e potrebbe rivelarsi vitale in caso di calamità naturali o altre emergenze.