Modica, riavviati i lavori al castello dei Conti

Attualità

L'assessore Drago: "Iter complesso, ma siamo riusciti nell'intento"

Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modica, ha dichiarato: “Sono ripresi ieri mattina i lavori al Castello dei Conti. Si tratta di uno dei cantieri più importanti della città e che stiamo gestendo come assessorato ai Lavori pubblici con l’impegno corale di tutta la nostra Amministrazione. Già al momento del nostro insediamento, abbiamo riscontrato che i lavori erano stati interrotti dopo una serie di ritrovamenti di valore storico e archeologico che avevano determinato, appunto, l’interruzione forzata del cantiere. Sovrintendenza ai Beni culturali e la Regione Siciliana ci hanno chiesto modifiche al progetto iniziale”.