Modica, richiuso al traffico veicolare il sagrato della Madonna delle Grazie. L’assessore Drago: “Riaprirà regolarmente domani”

Attualità

Smentite le voci di un dissidio tra il Comune e l'impresa

L’impresa appaltatrice del restyling del piazzale Madonna delle Grazie di Modica ha chiuso l’accesso veicolare del sagrato, oggi, con tanto di blocchi in cemento. Secondo alcune voci non controllate che si sono diffuse questa mattina, l’impresa incaricata non avrebbe consegnato ufficialmente l’opera per motivi legati al mancato pagamento degli interventi da parte del Comune. L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, smentisce assolutamente questa ricostruzione: “Dovevano solo essere rifinite alcune opere, tanto è vero che il sagrato riaprirà regolarmente domani al traffico veicolare”.