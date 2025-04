Modica, rinviata la festa esterna di San Giorgio in seguito alla morte del pontefice

Società

A darne comunicazione il sindaco Monisteri dopo la nota ricevuta dalla diocesi di Noto

La morte di Papa Francesco, rinviate le processioni esterne relative alla festa di San Giorgio che si sarebbe dovuta tenere domenica prossima. A darne comunicazioni il sindaco, Maria Monisteri, che dice: “Abbiamo ricevuto nel pomeriggio, nota della diocesi di Noto. Nella stessa, si dispone che in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre, in ottemperanza ai giorni di lutto nazionale indetto dal Governo Italiano ed in ossequio a quanto previsto dal Novendiale, qualsiasi tipo di festa esterna o processione -anche se già autorizzata e prevista fino al 5 maggio compreso – è sospesa e rinviata a data da destinarsi e da concordare con la Curia vescovile. Resta possibile la celebrazione eucaristica all’interno delle chiese. Di conseguenza sono sospese e rinviate a data da destinarsi la processione e tutti gli eventi esterni a corollario della festa di San Giorgio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA