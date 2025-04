Modica, ritrovato sano e salvo Lorenzo Maltese

Cronaca

E' stato rintracciato in serata da una volante. I genitori hanno potuto riabbracciare il figlio

Sospiro di sollievo a Modica per il ritrovamento di Lorenzo Maltese (nella foto), il quindicenne di cui non si avevano più notizie da ieri. Il giovane è stato rintracciato in serata da una volante della polizia.Le ricerche avevano tenuto con il fiato sospeso la comunità locale. Al momento non sono noti i motivi dell’allontanamento, ma il fatto che Lorenzo stia bene è la notizia più importante.I genitori, visibilmente emozionati, hanno potuto riabbracciare il figlio. La vicenda si conclude dunque con un lieto fine, riportando la serenità nella famiglia e nella comunità di Modica.

