Modica-Sampieri, scontro tra auto e moto: feriti il padre e una bambina in sella alla due ruote

Cronaca

I due sono stati trasportati all'ospedale Maggiore

Un incidente stradale si è verificato all’incrocio da Modica per Sampieri, sulla ex Strada provinciale 44. Si sono scontrate una moto di grossa cilindrata, proveniente da Modica, e un’auto, una Dacia Duster, che proveniva da Sampieri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, per soccorrere i feriti, un padre e la sua bambina, che viaggiavano a bordo della moto. I due sono stati trasportati all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica per accertamenti. E’ intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e a gestire il traffico.

