Modica, sarà potenziato il sistema di videosorveglianza

Attualità

Questa mattina la consegna dei lavori. Prevista l'installazione di 32 telecamere

Antonio Drago, assessore alla Transizione digitale e Innovazione tecnologica del Comune di Modica, chiarisce che “stamattina, assieme al sindaco Maria Monisteri, al comandante della Polizia locale Rosario Cannizzaro – responsabile unico del progetto – e alla vicecomandante Elvira Belviglio, abbiamo consegnato i lavori per la videosorveglianza a Modica. La consegna è avvenuta ad Ermeslink, presente il responsabile dell’azienda modicana Giovanni Distefano e l’ingegnere Martino Modica, direttore dei lavori. Il progetto del sistema di videosorveglianza fa parte del programma della nostra amministrazione”.