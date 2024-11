Modica, sarà scoperta una panchina arancione in piazzale Baden Powell

Attualità

Il sindaco Monisteri. "Sosteniamo e condividiamo questa iniziativa dell'Inner Wheel"

Maria Monisteri (nella foto), sindaco di Modica, annuncia che “domani 25 novembre, alle 10, sarò in piazzale Baden Powell per la scopertura di una panchina arancione simbolo della parità di genere, realizzata dall’Inner Wheel Club di Modica, in occasione della venticinquesima Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, istituita dall’Onu nel 1999″.

“Come Amministrazione – ancora Monisteri – abbiamo scelto di sostenere e condividere questa e altre iniziative che pongono attenzione e riflessione per combattere e sconfiggere un fenomeno drammatico che continua a mietere vittime nel nostro Paese e che ha bisogno di ogni mezzo e di tutto il nostro impegno per essere cancellato”.

