Modica, sceglie un reality show piuttosto che onorare il contratto con la squadra di volley: “Adiremo le vie legali”

Il comportamento dell'opposto Martinez (che aveva già firmato il contratto) finisce nel mirino della società di Serie A3 della città della Contea

Mentre la squadra continua a lavorare a ritmi serrati in un ambiente carico di entusiasmo per preparare il prossimo campionato di Serie A3 agli ordini di coach Enzo Distefano e del suo staff, in casa Avimecc Modica si registra un caso di poca professionalità messo in atto dall’opposto Javier Martinez (nella foto), che dopo aver sottoscritto lo scorso mese di maggio il contratto con il sodalizio biancoazzurro, senza giustificarne il motivo non si è presentato agli allenamenti non rispondendo così alla convocazione dei “Galletti”, creando così un grosso danno al sestetto della Contea, che aveva puntato su di lui per essere protagonista nella prossima stagione.

Preso atto del comportamento che costringerà il sodalizio modicano a tornare sul mercato, la dirigenza modicana ha tutte le intenzioni di adire alle vie legale per far rispettare l’immagine della società e per fare in modo che simili comportamenti non rimangano impuniti.