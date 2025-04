Modica, scomparso un 15enne: attivato piano di ricerche

Cronaca

E' residente nel Quartiere d'Oriente. Di lui si sono perse le tracce da domenica pomeriggio

Preoccupazione nella comunità modicana per la scomparsa di un ragazzo di 15 anni residente nel Quartiere d’Oriente. Del giovane si sono perse le tracce da domenica scorsa, poco dopo le 16 quando è uscito dalla sua abitazione senza fare più ritorno.La madre, angosciata per la prolungata assenza del figlio, ha formalizzato una denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Modica. Immediatamente, la Prefettura di Ragusa ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, al fine di coordinare le operazioni e ottimizzare le risorse disponibili.Chiunque avesse visto il ragazzo o avesse informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri di Modica o di segnalare qualsiasi dettaglio al 112. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale in queste ore delicate. Quando si è allontanato di casa vestiva jeans neri strappati e felpa nera ed uno smanicato blu. Ha capelli neri e occhi neri. E’ alto circa 160 cm.

