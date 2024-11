Modica, scontro auto-moto: ferito il centauro

Cronaca

L'episodio è accaduto in via Risorgimento

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì in via Risorgimento a Modica. Per cause da accertare, un’auto e uno scooter sono entrati in collisione. L’urto ha frantumato il lunotto posteriore della macchina, mentre il guidatore del ciclomotore, che ovviamente ha avuto la peggio, ha fatto un volo di qualche metro, finendo sull’asfalto. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore (nella foto).

