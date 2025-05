Modica, scontro auto-scooter: un ragazzo è in gravi condizioni

Cronaca

Il sinistro è accaduto in contrada Piano Ceci Ponte Margi

È grave un giovane scooterista modicano, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” a seguito di un incidente avvenuto oggi in contrada Piano Ceci Ponte Margi. Il ragazzo, alla guida del suo ciclomotore Mbk, si è scontrato con un’Opel Meriva.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presente anche il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al giovane per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale. Le condizioni del ragazzo sono giudicate serie e la prognosi rimane riservata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA