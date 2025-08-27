Modica, scontro auto-tir: otto persone soccorse

Cronaca

L'episodio è accaduto nel cavalcavia che dalla città conduce sulla strada nuova per Pozzallo

Un tir si è scontrato a Modica nel cavalcavia che porta sulla Marina di Modica/Pozzallo. Il camion si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto e altre due vetture sono rimaste poi coinvolte nel sinistro. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e due ambulanze. Otto le persone soccorse, ma fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. Tra i feriti anche una donna in gravidanza. La strada è stata chiusa (notizia in aggiornamento).

