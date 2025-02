Modica, scontro tra auto e furgone: quattro feriti

Cronaca

L'incidente è accaduto oggi pomeriggio al polo commerciale

Incidente questo pomeriggio, al polo commerciale di Modica, con due mezzi e 5 persone coinvolte. A scontarsi per dinamiche che sono ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale che ha effettuato i rilievi, un furgone e una Fiat Punto. Sull’auto viaggiavano due coniugi, mentre a bordo del furgone c’erano tre persone; chi ha assistito all’impatto riferisce che il furgone avrebbe, a quanto pare, invaso la corsia opposta, una prima auto era riuscita ad evitare l’impatto, non il conducente della Punto che insieme alla moglie sono stati portati subito all’ospedale Maggiore Baglieri di Modica, come almeno due delle tre persone che erano a bordo del furgone. Sulle loro condizioni non sono state date informazioni, non sembra comunque che nessuno delle persone coinvolte sia in pericolo di vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA