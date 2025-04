Modica, scontro tra auto e scooter: centauro sanzionato con verbali per settemila euro

Cronaca

L'uomo alla guida della due ruote avrebbe chiesto spiegazioni alla conducente della vettura e, in preda alla rabbia, avrebbe scaraventato la moto a terra dopo averla sollevata di peso

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì in viale Medaglie d’Oro a Modica, coinvolgendo uno scooter condotto da un immigrato e un’autovettura guidata da una giovane residente modicana. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. L’uomo alla guida dello scooter, nonostante le contusioni riportate nell’impatto, avrebbe inizialmente richiesto spiegazioni alla conducente dell’auto. Successivamente, in preda alla rabbia, ha sollevato di peso il ciclomotore, scaraventandolo con violenza al suolo, causando notevoli danni al mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118. I sanitari hanno provveduto a trasferire lo scooterista in ospedale per accertamenti e cure. Oltre alle conseguenze fisiche e ai danni al veicolo, l’uomo si è visto contestare diverse violazioni del Codice della Strada. Gli agenti della polizia locale hanno elevato nei suoi confronti verbali per un importo complessivo di circa settemila euro. La sanzione più rilevante riguarda la mancata conversione della patente di guida straniera.