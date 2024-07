Modica, scontro tra due auto a Torre Cannata: un ferito

Attualità

Le condizioni dell'uomo non destano preoccupazione. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118

Incidente tra un’autovettura Opel Agila e una Fiat Doblò in contrada Torre Cannata a Modica. Il sinistro si è verificato oggi poco dopo le 13. Si è registrato un ferito che è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Rilievi in corso per accertare la dinamica dello scontro.

