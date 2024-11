Modica, scontro tra due auto: una si ribalta

Cronaca

L'incidente questa mattina in zona Pozzo Cassero. Solo ferite lievi per i due conducenti

Scontro tra due auto in contrada Pozzo Cassero, zona del Modicano, lungo la Sp 113. Una Renault Scenic e una Fiat Panda sono entrati in collisione (nella foto CDG). La Fiat Panda si è capovolta, subendo ingenti danni così come del resto l’altra vettura. Solo qualche ammaccatura per i due conducenti, oltre a una buona dose di spavento.

