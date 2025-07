Modica, scontro tra un autocarro e uno scooterone: feriti due coniugi

Cronaca

L'episodio è accaduto in contrada Piano Ceci, all'entrata della città

Sono 2 i feriti nell’incidente stradale verificatosi mercoledì mattina sulla ex strada statale 115, in contrada Piano Ceci, e che ha coinvolto un autocarro e uno scooterone. L’impatto ha causato il ferimento di 2 coniugi che viaggiavano a bordo della motocicletta. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando un autocarro, proveniente da un’arteria secondaria, si è immesso sulla ex statale effettuando una svolta non consentita dalla segnaletica. Nello stesso istante, sopraggiungeva la moto il cui guidatore, a sua volta, stava eseguendo un sorpasso nonostante la presenza di una striscia longitudinale continua. L’impatto, reso inevitabile dalle manovre contemporanee e non conformi al codice della strada, è stato violento.