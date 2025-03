Modica, scuolabus gratuito per le famiglie degli studenti

Attualità

La comunicazione dei dodici consiglieri comunali che si riconoscono nelle posizioni dell'on. Ignazio Abbate

“Grazie a due differenti emendamenti alla manovra finanziaria presentati dall’on. Ignazio Abbate per un totale di 665mila euro, il Comune di Modica, unico in Sicilia, potrà dare un concreto aiuto alle famiglie con bambini in età scolastica dell’obbligo assicurando la gratuità del trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria di I° grado. Unico requisito per accedere alla gratuità è avere un reddito Isee fino a 14mila euro. Il beneficio sarà esteso anche a tutto il 2025. Stesso beneficio, esteso sempre a tutto il 2025, sarà messo a disposizione delle famiglie con reddito Isee fino a 14mila euro per la gratuità del servizio di refezione scolastica“.

A parlare sono i dodici consiglieri comunali della “Democrazia Cristiana – Siamo Modica e Gruppo Misto”, presentatori della mozione che è stata approvata all’unanimità in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale tenutasi il 5 marzo scorso.