Modica, sequestrato un immobile i cui lavori sono stati realizzati in difformità alle autorizzazioni richieste

Cronaca

Realizzato un ampliamento non previsto di circa 150 metri cubi in una zona condizionata da vincoli paesaggistici

La polizia locale di Modica ha posto sotto sequestro un immobile in fase di costruzione, perché privo delle autorizzazioni necessarie. Il Nucleo di polizia edilizia, nel corso dei controlli sul territorio ha notato una struttura in costruzione sulla Modica-Scicli ed ha voluto approfondire lo stato dei lavori. Ha chiesto il supporto di un funzionario dell’Ufficio Urbanistica, col quale si è proceduto ai rilievi planimetrici della struttura che hanno fatto, poi, emergere come i lavori edili fossero in difformità al permesso di costruire, al nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa e in assenza di autorizzazione da parte del Genio Civile.